Число желающих пройти вакцинацию от COVID-19 выросло в Югре за неделю почти на 70%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 октября. /ТАСС/. Число жителей Ханты-Мансийского автономного округа, желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, за неделю выросло на 67%. Об этом во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 26 октября, 80,8 тыс. человек заболели, 75,7 тыс. пациентов выздоровели, 1 291 умер.

"За минувшую неделю число вакцинированных против новой коронавирусной инфекции составило 36 тыс. человек, это на 67% выше, чем неделей ранее. Препараты для вакцинации есть, их достаточно во всех медицинских организациях автономного округа. Мы отмечаем повышенный спрос, чтобы пройти прививку от новой коронавирусной инфекции", - сказал Добровольский.

При этом заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов уточнил, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября работа вакцинальных пунктов будет усилена врачами, фельдшерами для того, чтобы прививку могли сделать все желающие. В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что в ХМАО на 26 октября привито первым компонентом 643,6 тыс. человек (64,9% от числа граждан, которые могут сделать прививку), а завершили вакцинацию - 579,4 тыс. За все время в Югру поступило 801,1 тыс. комплектов вакцин.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, сауны будет осуществляться через системы QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы.

С 30 октября по 8 ноября в ХМАО зрелищно-развлекательные мероприятия не будут проводиться в общепитах по ночам. Деятельность детских игровых комнат и кальянных запрещается в ХМАО до конца 2021 года. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.