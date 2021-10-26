Суд в Коми отказал австрийцу в установлении отцовства на двух детей от суррогатной матери

СЫКТЫВКАР, 26 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд отказал гражданину Австрии в иске об установлении отцовства и передаче ему на воспитание двух детей, рожденных суррогатной матерью в июле 2020 года. Об этом сообщили во вторник журналистам в суде.

"Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Австрии об установлении отцовства, внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание отцу", - говорится в сообщении суда.

По информации суда, гражданин Австрии обратился в суд с иском об установлении отцовства в отношении детей, рожденных в результате вспомогательных репродуктивных технологий, внесении изменений в запись акта гражданского состояния, передаче несовершеннолетних на воспитание отцу.

"Рассмотрев дело в пределах заявленных требований и по заявленным основаниям, применительно к обстоятельствам возникшего спора, оценив относимость, допустимость и достоверность, а также достаточность и взаимную связь представленных сторонами доказательств в их совокупности, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований", - сообщили в суде.

Как сообщалось в июле этого года, две девочки-двойняшки родились в июле 2020 года по договору суррогатного материнства в Санкт-Петербурге. По каким-то причинам в течение года на детей не были оформлены документы, родившая их женщина перевезла детей в Коми и передала органам опеки Сыктывкара. По информации на тот момент петербургской клиники "СПАРТа", которая сопровождала суррогатную мать, дети оставались в России из-за отсутствия своевременных действий со стороны мужчины.

Ранее гражданин Австрии, участвующий в программе суррогатного материнства в качестве генетического родителя, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге. По информации российского адвоката Игоря Трунова, австриец также просил помочь документально оформить на его имя двоих детей, которых суррогатная мать из России после родов передала органам опеки.