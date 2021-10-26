На восстановление поврежденных ливнями дорог в Дагестане направят 35 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Дагестан направит 35 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций, вызванных ливневыми дождями в мае-июне 2021 года. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Врио председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о распределении 34,9 млн рублей на восстановление дорог, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в период с мая по июнь 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, финансирование будет направлено на мероприятия по восстановлению нормального функционирования автомобильных дорог общего пользования республиканского, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них.

В мае-июне текущего года из-за непогоды и ливневых дождей пострадали дорожные объекты на территории Агульского, Бабаюртовского, Гумбетовского, Дахадаевского, Тляратинского, Унцукульского, Хивского, Хунзахского и Шамильского районов республики. Перечень объектов указан в документе.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан поручено использовать на указанные цели зарезервированные средства дорожного фонда региона.