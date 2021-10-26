Министр культуры Крыма: решение по скифскому золоту нарушает нормы международного права

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине противоречит всем действующим нормам международного права в сфере музейного дела, работа по возвращению коллекции на полуостров будет продолжена, сообщила ТАСС министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

"Противоречит всем действующим нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия. Данный акт является грубейшим нарушением прав крымчан на свое собственное многовековое культурное наследие. Минкультуры Крыма, музеи не принимают данное решение, гарантированно продолжат работу по возвращению своих музейных коллекций всеми доступными правовыми методами", - сказала она.