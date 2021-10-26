Власти Приамурья ожидают выработки коллективного иммунитета к коронавирусу к марту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Амурской области при существующих темпах вакцинации будет выработан к марту 2022 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Все меняется от темпов вакцинации. Сегодня доклад был о том, что мы к марту при нынешних темпах вакцинации [достигнем коллективного иммунитета]", - сказал Орлов.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Амурской области составляет 46,7%.

По данным министерства здравоохранения Амурской области, в регионе вакцинацию от ковида закончили свыше 66% (311,8 тыс. человек) от планового количества жителей, вторую прививку поставили 48,9% (289,5 тыс. человек) от плана. По информации Орлова, ежедневно по области от коронавируса прививаются по 2,5 тыс. человек, при том, что в июле таких было по 5,5 тыс. человек в сутки.

"Нас это не устраивает. Будем усиливаться <…> Но здесь опять же надо понимать, что чем ближе к финишу мы будем подходить, тем сложнее будет добиваться [вакцинации], так как все те, кто хотел привиться, сделали это", - добавил Орлов, отметив, что вакцины в регионе достаточно.

С начала пандемии в области выявлено 38,9 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 479 человек умерли. Первым компонентом привиты 311,8 тыс. человек, вторым - 289,5 тыс. человек.