Пять муралов нарисуют на стрит-арт фестивале "Стена" в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Третий стрит-арт фестиваль "Стена" стартовал в Дербенте, он собрал художников из Сербии, Москвы, Красноярска и других регионов России. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

"В Дербент вновь приехали известные уличные художники, чтобы нарисовать картины на стенах многоэтажных домов, в рамках стрит-арт фестиваля "Стена", который пройдет уже в третий раз. Они уже приступили к подготовительным работам, им предстоит подарить городу пять новых рисунков", - сообщили в администрации.

Одним из участников в этом году станет Данила Шмелёв из Москвы - он же участник фестивалей в Италии, Нидерландах, Германии, ОАЭ, России и других странах. В прошлом году Шмелёв выполнил работу в Дербенте на ул. Прибрежная под названием "Беседа", где в стиле графической иллюзии изобразил чайную традицию Дербента. "Мой мурал о встрече двух людей и неспешном разговоре за стаканчиком чая. О том, чего так не хватает всем нам в мегаполисах - размеренности жизни", - приводит пресс-служба слова художника.

Подготовит новую работу и Андрей Калугин из Махачкалы. В прошлом году он стал первым дагестанским художником, который изобразил мурал на многоэтажном здании во время фестиваля в древнем городе.

Еще одним участником станет художник-путешественник Илья Робе. "Он передает в своих работах впечатления и эмоции от посещений Дагестана, Камчатки, Крыма, восхождения на Эльбрус и даже на действующий вулкан Авач. Всюду автор сопровождает свои работы "красноликим солнцем", чаще оно расположено в зените, но иногда смещено в сторону или же "ищет свой путь". Каким оно будет в Дербенте - нам еще предстоит узнать", - отметили в пресс-службе.

Новых творческих решений на стенах древнего города ждут и от красноярского художника Василия Каптырева, а также сербского художник Деяна Ивановича, который придал международный статус фестивалю в этом году. "Иванович чаще всего передает в своих работах портретные сюжеты, которые он лично фотографирует для каждой работы. В Дербенте он уже определился с героем своей будущей работы, о котором расскажете на фасаде многоэтажного дома на одной из центральных улиц", - рассказали в администрации.

О Дербенте

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.