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Пандемия COVID-19

Валерий Фадеев переболел COVID-19

Глава СПЧ уже приступил к работе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев переболел ковидом и уже приступил к работе с понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СПЧ.

"Да, [Фадеев] переболел. С понедельника [он] на работе", - сказала пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова, отвечая на соответствующий вопрос.

Также она сообщила, что глава СПЧ переболел ковидом "в легкой форме, без драматизма". "[Фадеев] делал прививку в январе", - напомнила она.

Теги
РоссияФадеев, Валерий АлександровичПандемия COVID-19
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