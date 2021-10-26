Валерий Фадеев переболел COVID-19

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев переболел ковидом и уже приступил к работе с понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СПЧ.

"Да, [Фадеев] переболел. С понедельника [он] на работе", - сказала пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова, отвечая на соответствующий вопрос.

Также она сообщила, что глава СПЧ переболел ковидом "в легкой форме, без драматизма". "[Фадеев] делал прививку в январе", - напомнила она.