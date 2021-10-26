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Пандемия COVID-19
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Правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку препарата для лечения ковида

По словам премьера Михаила Мишустин, купленный препарат "особенно нужен пациентам в первые дни лечения"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство выделило свыше 4 млрд рублей на закупку полумиллиона флаконов препарата для лечения ковида, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах. Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов, чтобы в стационарах было в наличии необходимое лекарство", - сказал глава кабинета министров.

По его словам, данный препарат "особенно нужен пациентам в первые дни лечения".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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