Правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку препарата для лечения ковида

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство выделило свыше 4 млрд рублей на закупку полумиллиона флаконов препарата для лечения ковида, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах. Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов, чтобы в стационарах было в наличии необходимое лекарство", - сказал глава кабинета министров.

По его словам, данный препарат "особенно нужен пациентам в первые дни лечения".