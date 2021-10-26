Кабмин утвердил вузы, которые могут просить продлить пребывание студентов-иностранцев

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень образовательных организаций, по ходатайству которых осуществляется приглашение на въезд в Россию на учебу студентов-иностранцев, а также продлевается срок их пребывания в стране. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций, по ходатайству которых осуществляется приглашение на въезд в РФ, а также продление срока временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в целях прохождения обучения по образовательным программам, реализуемым указанными образовательными организациями", - говорится в документе. Этот перечень включает 122 образовательных организации.

Кроме того, кабмин утвердил перечень образовательных организаций, по ходатайству которых осуществляется приглашение на въезд в Россию, а также продление временного пребывания в стране членов семьи иностранного гражданина, выезжающего в РФ для обучения. В него вошли 59 организаций.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 20 октября рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий особый правовой режим для иностранцев и лиц без гражданства, которые обучаются в России по программам высшего образования в государственных вузах. Документ был внесен правительством РФ в июне. По действующим нормам иностранные граждане, которые приехали на учебу в Россию, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях и в пределах установленной квоты, разрешение необходимо продлевать ежегодно. Законопроект позволяет лицам данной категории получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО). Такое разрешение будет выдаваться на срок обучения и последующие 180 дней при наличии подтверждения о зачислении в вуз для обучения по программе.