Мишустин поручил Минздраву оказывать кадровую помощь регионам со сложной эпидситуацией

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко продолжать работать с региональными властями и оказывать при необходимости кадровую помощь, усиливая персонал больниц бригадами из федеральных медучреждений.

"Михаил Альбертович, продолжайте взаимодействовать с региональными властями, коллегами, где самый высокий уровень заболеваемости, надо оказывать максимальную помощь. В свое время, вы помните, Москва при первой волне организовала такие мощные бригады выездные и методологическую помощь оказывала", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он выразил уверенность в том, что "те регионы, где уже научились с этим работать, могут помочь соседям, где непростая обстановка". Премьер также напомнил, что и президент Владимир Путин поставил задачу оказывать кадровую поддержку регионам с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.

"Туда нужно, конечно, направлять специалистов, в том числе из ведущих федеральных клиник, что, кстати, и делали в первые волны пандемии. Помогали регионы многие своим соседям", - заключил глава правительства.