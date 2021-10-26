В Красноярском крае при входе в торговые центры будут требовать QR-код с 30 октября

КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Жители Красноярского края с 30 октября смогут посещать торговые центры по QR-коду, справке о перенесенном ковиде или вакцинации. Аналогичные правила будут действовать с субботы для посещения культурных и спортивных мероприятий, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что на QR-код для доступа на спортивные и культурные мероприятия нужно будет предоставлять с 1 ноября.

"Уже с 30 октября в здания ТРЦ можно будет зайти только при наличии QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании <...>. Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов. Такие же правила входа будут действовать с 30 октября и при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения будут распространяться на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия", - сообщила пресс-служба.

Соответствующие меры предусмотрены указом губернатора. При этом жители, которые до вступления в силу настоящего указа приобрели билеты или абонементы на культурные и спортивные мероприятия, смогут посетить их 30 и 31 октября без предоставления документов. Согласно указу работодателям рекомендовано после вакцинации на два дня освобождить от работы сотрудников с сохранением заработной платы.

В Красноярском крае растет уровень заболеваемости ковидом. Всего по информации федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе было выявлено почти 128 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 6,4 тыс. пациентов умерли.