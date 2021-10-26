Доля универсальных классов в свердловских школах сократилась на треть в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Количество классов универсального профиля в Свердловской области уменьшилось в 2021 году в результате взаимодействия школ и предприятий. В 2020 году доля таких классов составляла 71,1, в 2021 - 49,4, сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе деловой программы Worldskills Hi-Tech 2021.

"Как результат взаимодействия школ и предприятий, можно рассматривать увеличение количества технологических, естественно-научных, социально-экономических классов, при этом постепенно уменьшается число универсальных классов, что говорит о результатах целенаправленной профориентационной работы", - сказал Биктуганов на заседании Совета при губернаторе Свердловской области по реализации проекта "Уральская инженерная школа" и Комиссии по кадровому обеспечению промышленного комплекса региона при министерстве промышленности и науки Свердловской области.

Согласно докладу Биктуганова, в 2020 году доля универсальных классов составила 71,1, а в 2021 году - 49,4. В числе профильных классов за год возросла доля социально-экономических - с 9,7 до 14,3 и естественно-научных - с 9,2 до 12,1.

С 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" проходит VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые проходит Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда".

Worldskills Hi-Tech - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Первенства Worldskills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". Чемпионат проводится АНО "Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций.