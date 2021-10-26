В Москве центры соцобслуживания будут работать очно и по выездному режиму с 28 октября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Территориальные центры социального обслуживания в Москве с 28 октября по 7 ноября будут работать очно, дистанционно и по выездному режиму, ЗАГСы и центры госуслуг будут работать в особом режиме. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В период с 28 по 7 ноября территориальные центры соцобслуживания будут работать очно, дистанционно и по выездному режиму. Очно будет осуществляться прием заявлений от лиц старше 65 лет на получение денежной компенсации взамен подарочной коробки "С заботой о здоровье", прием заявлений и документов на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, выдачу и оформление направлений в протезно-ортопедические организации на изготовление изделий. Дистанционно учреждения будут информировать горожан о возможности вакцинации, осуществлять прием заявлений и документов на комплексную реабилитацию инвалидов и детей инвалидов на электронную почту учреждения", - сказали в штабе.

Там уточнили, что также предусмотрен выездной формат для получения дополнительной адресной поддержки - доставки на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, безрецептурных лекарственных препаратов, соблюдающим самоизоляцию гражданам старше 60 лет и горожанам, имеющим хронические заболевания.

В период с 28 октября по 7 ноября 2021 года 25 дежурных офисов "Мои Документы" будут работать только на предоставление услуг по регистрации смерти и регистрации расторжения брака - по ранее поданным заявлениям. Услуга по государственной регистрации рождения будет предоставляться непосредственно в родильных домах. В День народного единства, 4 ноября, услуги в дежурных центрах предоставляться не будут. Пункты вакцинации против коронавирусной инфекции и пункты экспресс-тестирования, расположенные в офисах "Мои Документы", продолжат свою работу в обычном режиме на протяжении всего периода нерабочих дней.

"С 28 октября по 7 ноября столичные ЗАГСы будут работать в особом режиме по ранее поданным заявлениям. Молодожены, у которых дата регистрации брака назначена в период с 28 октября по 7 ноября, смогут заключить брак по ранее поданным заявлениям. Церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на выездных площадках Москвы без гостей. Во время ожидания церемонии соблюдаются меры безопасности: социальная дистанция и масочный режим", - добавили в штабе.

Регистрация расторжения брака будет проходить также по ранее поданным заявлениям. Прием жителей по иным услугам ЗАГС в период с 28 октября по 7 ноября будет приостановлен.