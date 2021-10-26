Объем коечного фонда в Республике Алтай увеличили на четверть из-за ухудшения эпидситуации

ТАСС, 26 октября. Объем коечного фонда в Республике Алтай увеличили на 25% - до 513 мест на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь главы и правительства региона Михаил Максимов.

"Из-за роста заболеваемости коечный фонд в шести моногоспиталях региона увеличен до 513 коек. Неделю назад их было 408. На сегодняшний день 402 места в госпиталях занято", - сказал Максимов.

Он пояснил, что глава региона Олег Хорохордин поручил сохранять минимум свободного коечного фонда в 20%.

Всего в регионе за весь период коронавирус подтвержден у 22 тыс. 679 человек. По словам собеседника агентства, в последние недели в регионе отмечен рост числа заражений, при этом вакцинировались 73 тыс. 346 человек.

Накануне на заседании оперштаба власти региона приняли решение приостановить в ряде муниципалитетов профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, а также сократили время работы предприятий общепита в связи с ростом числа заражений. Так, в Горно-Алтайске и Майминском районе за неделю зафиксировано 58,5% от всех случаев заражения в регионе за неделю. В Чемальском, Турочакском и Чойском районах также выявлен заметный рост заболеваемости.