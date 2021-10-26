В Дагестане предложили ввести одновременную вакцинацию против коронавируса и гриппа

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в Дагестане предлагается нарастить за счет одновременного введения вакцины против коронавируса и гриппа, кроме того, в регионе необходимо увеличить объем тестирования с применением экспресс-тестов. С таким предложением выступил руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов на заседании оперативного штаба во вторник.

"Я предлагаю увеличить объем тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов с целью раннего выявления носителей новой коронавирусной инфекции. Предлагаю Министерству здравоохранения Дагестана нарастить объемы вакцинации против коронавирусной инфекции с учетом внедрения в практику одномоментного введения вакцины против коронавирусной инфекции и вакцинации против гриппа, что в настоящее время допущено Министерством здравоохранения РФ", - сказал Павлов.

Кроме того, по его словам, в Дагестане необходимо в кратчайшие сроки обеспечить качественную обработку информации, поступающей на единый портал "Госуслуг" по вопросам вакцинации граждан против коронавирусной инфекции, а также по тестированию населения.

"Предлагаю предусмотреть привлечение для данной работы, в том числе, волонтеров из медицинских вузов, которые могут надлежащую помощь оказать медицинским организациям", - добавил Павлов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Дагестане зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе 55 213 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. В регионе от коронавируса умерли 2 719 человек, в том числе шесть за последние сутки. Выздоровели 50 972 человек.