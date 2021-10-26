Организаторы подвели итоги Народного экзамена по литературе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Организаторы Народного экзамена по литературе, который прошел 23 октября на четырех площадках в Екатеринбурге и был посвящен Году науки и технологий, подвели итоги, назвав трех победителей. В этом году число участников акции ввиду ситуации с пандемией коронавируса оказалось меньше - чуть более 50. Об этом сообщили ТАСС в Муниципальном объединении библиотек Екатеринбурга во вторник.

Народный экзамен по литературе - ежегодная просветительская акция, организатором которой выступает Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга. Экзамен проходит одновременно на нескольких площадках и состоит из 30 вопросов, составленных библиотекарями, известными российскими современными писателями и экспертами.

"Как и в прошлые годы, никому не удалось набрать максимальное количество баллов - 38. Третье место досталось Ольге Войдилло, набравшей 30 баллов, второе место - у Татьяны Кремзуковой, которая набрала 31 балл. Победительницей экзамена стала Екатерина Войдилло, у нее тоже 31 балл, но по решению счетной комиссии при равном количестве баллов победителем становится тот, кто не ответил на меньшее количество вопросов", - сообщили организаторы на официальном сайте акции. В Муниципальном объединении библиотек Екатеринбурга уточнили ТАСС, что в этом году с учетом всех ограничений на площадках ввиду коронавируса в экзамене приняли участие в три раза меньше человек, чем в допандемийный 2019 год - пятьдесят один.

Участникам необходимо было ответить на 30 вопросов, составленных с участием современных российских писателей - в этом году их придумали Гузель Яхина, Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин и Елена Чижова. Кроме того, уральцев ждали вопросы от автора и ведущего программы "Чудо техники" на НТВ Сергея Малоземова, учителя, писателя и автора блога "Училка vs ТВ" Татьяны Гартман, биолога Нины Садыковой и заместителя главы Екатеринбурга, трехкратного лауреата Всероссийского конкурса учителей физики и математики Екатерины Сибирцевой. Ведущими Народного экзамена стали журналисты и теле-радиоведущие. Акция прошла на четырех площадках - в Городском библиотечном информационном центре, в Библиотеке им. А. И. Герцена, библиотеке № 17, а также в торговом центре "Мега".

"Одним из самых сложных вопросов для участников стал вопрос от Гузель Яхиной, которая спросила: по какому литературному произведению создана кинокартина "Иваново детство" Андрея Тарковского. Не многие узнали Жюль Верна, как предсказателя появления сверхскоростных электропоездов, факсов и небоскребов. Зато почти все с легкостью вспомнили, что Корней Чуковский описывал в одном из своих стихотворений телефон", - поделились организаторы.

С 2018 года авторами вопросов акции стали Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Алексей Иванов и многие другие эксперты.