В Марий Эл для лечения пациентов с коронавирусом занято 84% коек

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с коронавирусом в Марий Эл, составляет 84%, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"На сегодня в 11 инфекционных стационарах республики развернуты 1 965 коек для пациентов с ковидом, в которых лечится 1661 пациент. Свободно 16% коек", - сообщили в пресс-службе.

По данным Минздрава республики, наращивание коечного фонда в ковидных стационарах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью. Дефицита аппаратов ИВЛ в Республике Марий Эл нет.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 1 декабря. В регионе по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 25 октября, в Марий Эл выявлено 21 879 случаев заражения коронавирусом, из них 125 - за последние сутки. 20 054 пациентов выздоровели, 676 умерли.