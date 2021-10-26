Защита обжаловала решение о признании экстремистской организацией "Мужское государство"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Апелляция подана на решение Нижегородского областного суда о признании экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ "Мужского государства", сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Была подана апелляция на решение суда по "Мужскому государству", - сообщила собеседница агентства.

18 октября Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Сторона защиты просила суд отложить начало рассмотрения иска из-за отсутствия ответчиков, а также из-за необходимости более подробного ознакомления с приложениями, которые размещены на 600 листах.

Представитель прокуратуры сообщал в суде, что деятельность организации "Мужское государство" декларирует идеи патриархата и национализма. Представитель надзорного ведомства отметил, что основатель движения Владислав Поздняков находится за пределами РФ.

По данным СМИ, Поздняков заявлял ранее об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.