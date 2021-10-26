В Астраханской области ковидный коечный фонд увеличен более чем на 300 мест

АСТРАХАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Астраханской области увеличили ковидный коечный фонд региона более чем на 300 мест. Почти четвертая часть заболевших астраханцев на сегодняшний день получают стационарное лечение в ковидных госпиталях, сообщила во вторник пресс-служба администрации главы региона.

"На 310 прибавилось коек в ковидных госпиталях. Общее количество мест в них сейчас составляет 1 830. Почти 24% от заболевших лежат в стационарах, 2% - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении по итогам заседания областного оперативного штаба.

Уточняется, что решением оперштаба также снова вводятся временные ограничения на работу заведений общественного питания - с 23:00 до 6:00, при этом остается требование при посещении кафе, театров и музеев предъявлять удостоверение личности и прививочный сертификат. Студентов вузов с 30 октября по 7 ноября переводят на дистанционное обучение, в школах и колледжах в этот период объявляются каникулы. В регионе будет ужесточен контроль за соблюдение масочного режима в общественных местах.

"Нерабочие дни вводятся для того, чтобы разобщить людей и прервать цепочку заболеваемости. Однако за соблюдением правил нужно следить. Поэтому даю поручение всем профильным министерствам обеспечить контроль масочного режима в общественных местах и на транспорте совместно с представителями УВД. Призываю собственников магазинов, торговых центров строго следить за соблюдением масочного режима покупателями. А представителям контролирующих органов не стесняться предъявлять претензии и составлять административные протоколы именно на собственников", - цитирует пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Сообщается также, что на время выходных дней приостановят работу спортивные секции, фитнес-клубы, не будут проводиться массовые спортивные мероприятия, а игры, обозначенные в национальном календаре соревнований, проведут при пустых трибунах.