Потребность в целевой подготовке кадров у свердловских предприятий выросла на треть за год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Минпромнауки Свердловской области фиксирует, что потребность промышленных предприятий в целевой подготовке кадров возросла более чем на треть за год. Об этом сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин в ходе деловой программы Worldskills Hi-Tech 2021 во вторник.

"В текущем году министерством промышленности вновь инициирован сбор потребности промышленных предприятий в установлении квоты на целевые места на следующий учебный год. В Минпромторг России направлены предложения в установлении для Свердловской области порядка 500 целевых мест, 245 из которых - для предприятий ОПК. Годом ранее потребность составляла 363 места, в том числе 171 место - для ОПК", - сказал Пересторонин на заседании Совета при губернаторе Свердловской области по реализации проекта "Уральская инженерная школа" и Комиссии по кадровому обеспечению промышленного комплекса региона при Министерстве промышленности и науки Свердловской области.

Пересторонин добавил, что на 2021 год в УрФУ было выделено порядка 1 000 целевых мест, в Лесотехническом и Горном университетах - около 100. "Таким образом, возможность целевого обучения превышает заявленную потребность предприятий", - отметил министр. Также от пояснил, что министерство промышленности ежегодно направляет предложение о целевом обучении более чем на 600 предприятий, и только с 30 заключаются соглашения о взаимодействии в части организации целевого обучения.

С 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" проходит VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые проходит Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда".

Worldskills Hi-Tech - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Первенства Worldskills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". Чемпионат проводится АНО "Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций.