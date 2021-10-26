{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единственная на Ямале паромная переправа через Обь закроется 31 октября

Движение паромов возобновят в конце мая

ТАСС, 26 октября. Единственная паромная переправа через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), действующая между городами Салехард и Лабытнанги, прекратит свою работу до следующей навигации с 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"В воскресенье, 31 октября, в 21:00 (19:00 мск) паромы между Салехардом и Лабытнанги завершат перевозку пассажиров и транспорта в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе (зимнику), а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.

В департаменте уточнили, что для перевозки пассажиров вертолетами рейсы будут осуществляться при загрузке борта не менее 50% на круговой рейс.

В прошлом году паромная переправа через Обь закрылась 7 ноября. Движение паромов обычно возобновляется в конце мая.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Пандемия COVID-19
Власти Оренбургской области продлили антиковидные ограничения до 9 ноября
В это время в регионе не будут работать ночные клубы, кальянные, игровые и развлекательные комнаты, фудкорты в торговых центрах
Читать полностью