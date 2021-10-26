Госпитализация детей с ковидом в Липецкой области с начала сентября выросла вдвое

ТАСС, 26 октября. Медики в Липецкой области зафиксировали с сентября рост более чем в два раза числа госпитализированных детей с коронавирусом, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба администрации региона.

"Дельта-штамм вызвал рост числа тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции среди детей. Если в начале сентября находилось на лечении в инфекционном госпитале не более 15-20 детей, то сейчас их число увеличилось в два с лишним раза", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 60 692 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 52 730 человек, 1 973 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В регионе развернуто семь инфекционных госпиталей, в которых создано 3 тыс. коек для пациентов с ковидом, из них свободны около 17%, на этой неделе будет открыто еще один ковидный стационар на 150 мест на базе Усманской райбольницы. Первую прививку от ковида сделали более 480 тыс. жителей региона, из них прошли полный курс вакцинации свыше 430 тыс. человек (65,7% от плана вакцинации от коронавируса взрослого населения).

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий. Власти Липецкой области объявили период с 30 октября по 7 ноября в регионе нерабочими днями, на это время вводится система QR-кодов для посещения театров, филармонии и краеведческого музея, закрываются торговые центры, предприятия сферы обслуживания, спортивные студии, косметические салоны и другие учреждения, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек и ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.