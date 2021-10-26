Правила посещения мечетей ужесточаются в КБР из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 26 октября. /ТАСС/. Верующие Кабардино-Балкарии (КБР) обязаны соблюдать ряд новых правил при посещении мечетей и молельных домов из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается на странице Духовного управления мусульман (ДУМ) региона в социальной сети Instagram.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в республике и введением ограничений и правил посещений мест скоплений, просим вас при посещении мечетей республики соблюдать следующие правила: приходить строго в масках со своими молельными ковриками; соблюдать социальную дистанцию; прихожанам в возрасте 65 лет и старше, тем у кого есть уязвимость к болезни, а также тем у кого есть симптомы болезни воздержаться от посещения мечети", - говорится в сообщении.

Также верующих призвали соблюдать необходимые меры предосторожности и по возможности не бывать в местах массового скопления людей. "Мы знаем, что траурные мероприятия в республике проходят при большом скоплении народа, что является в данной ситуации нежелательным. Убедительная просьба сократить время посещения для соболезнования, а также соблюдать масочный режим, жителям старше 65 лет не рекомендуется посещать траурные мероприятия", - добавили в ДУМ КБР.

За последние дни в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 26 октября, всего в КБР коронавирусом заболели 34 737 человек (плюс 122 за сутки), выздоровел 31 981 человек, (за сутки 91), умерли - 914 (за сутки шесть). В настоящее время в госпиталях находятся 1 414 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них 163 в реанимациях. Всего в шести госпиталях развернуто 1590 коек.