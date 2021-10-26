Глава комитета Думы Метелев призвал депутатов присоединиться к акции "Мы вместе"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в ходе пленарного заседания во вторник сообщил депутатам о возобновлении общероссийской акции "Мы вместе" и призвал парламентариев присоединиться к волонтерам, чтобы оказать помощь гражданам РФ в условиях пандемии коронавируса.

"Уважаемые коллеги, выступая сегодня отсюда, я хочу призвать вас принять активное участие в работе волонтерских штабов "Мы вместе" в ваших регионах и оказать посильную помощь. Она может быть любой <…> У нас впереди с вами региональная неделя, и каждый из нас может быть полезен общему делу, тем более ваш ресурс, ваше влияние в регионах очень востребованы", - отметил Метелев.

Он напомнил, что акция была запущена в марте прошлого года и объединила почти 200 тыс. волонтеров. Они доставляли продукты и лекарства, работали в красных зонах больниц, развозили врачей, оказывали психологическую, юридическую и другую необходимую помощь гражданам. Адресная помощь была оказана порядка 6,5 млн человек. При этом 18 человек, представляющих волонтерское движение, избрались депутатами Госдумы, в том числе и сам Метелев.

"Штабы не прекращали свою работу с тех пор, в период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас наш общий приоритет - это борьба с ковидом и помощь людям. Сегодня их деятельность развернута во всех регионах, фактически они находятся в боевой готовности. Почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая красную зону в 276 больницах. 16 тыс. человек помогают в организации вакцинации населения", - отметил Метелев.

Он напомнил, что в России сегодня проживают почти 8 млн одиноких пожилых людей, которым понадобится помощь в связи с режимом обязательной самоизоляции для граждан старше 60 лет. "Только прошу вас, давайте не политизировать тему. Вне зависимости от нашей с вами партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах, у нас есть одна общая задача - не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело", - обратился Метелев к депутатам.