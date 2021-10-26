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В ВС РФ сообщили, что разъяснения суда о нерабочих днях применяются и в этом году

Нерабочие дни вводятся в стране с 30 октября по 7 ноября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Разъяснения Верховного суда РФ о процессуальных сроках по арбитражным, гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях, принятые в прошлом году, продолжают действовать и в период нерабочих дней в регионах в этом году. Такое разъяснение дал президиум Верховного суда в связи с новым указом президента РФ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и праве регионов дополнительно вводить нерабочие дни, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

"К указанным нерабочим дням применяются разъяснения, содержащиеся в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утвержден Президиумом Верховного суда 21 апреля 2020 года), в том числе разъяснения по вопросам исчисления процессуальных сроков, их восстановления, исчисления сроков исполнения обязательств и исковой давности, восстановления и приостановления сроков исковой давности, восстановления сроков, предусмотренных законодательством о банкротстве, исчисления сроков вступления в силу постановлений по делам об административных правонарушениях", - говорится в разъяснении Президиума ВС.

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Россия
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