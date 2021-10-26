В Липецкой области 0,5% привитых от коронавируса попали в инфекционные госпитали

ТАСС, 26 октября. Всего 0,5% от общего числа сделавших прививку от коронавируса жителей Липецкой области попали в инфекционные госпитали. После полного курса вакцинации в регионе заболели менее 2% привившихся от ковида, сообщила во вторник пресс-служба администрации Липецкой области.

"В Липецкой области в течение одного и более месяцев после полного курса вакцинации заболело COVID-19 менее 2% от общего числа привитых, получали лечение в инфекционном госпитале 0,5% от общего числа привитых", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что первую прививку от ковида сделали более 480 тыс. жителей Липецкой области, из них прошли полный курс свыше 430 тыс. человек (65,7% от плана вакцинации от коронавируса взрослого населения). В регионе создано семь инфекционных госпиталей на 3 тыс. коек для пациентов с ковидом, из них свободны около 17%, на этой неделе будет открыт еще один ковидный стационар на 150 мест на базе Усманской районной больницы.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 60 692 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 52 730 человек, 1 973 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий. Власти Липецкой области объявили с 30 октября по 7 ноября в регионе нерабочими днями, на этот период вводится система QR-кодов для посещения театров, филармонии и краеведческого музея, закрываются торговые центры, предприятия сферы обслуживания, спортивные студии и косметические салоны и другие учреждения, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек и ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.