Медики из Ставрополя прибыли во Владимирскую область для помощи в лечении ковида

ВЛАДИМИР, 26 октября. /ТАСС/. Бригада медицинских работников из Ставрополя, направленная во Владимирскую область по поручению президента РФ, приступила к работе в городской клинической больнице №5 Владимира. Еще несколько медиков начали помогать коллегам из Областной клинической больницы, сообщили ТАСС во вторник в департаменте здравоохранения Владимирской области.

Во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19 министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что по поручению президента в 31 федеральном учреждении, подведомственном Минздраву России, сформированы бригады, которые направлены для работы в регионы.

"Вечером 25 октября во Владимирскую область прибыли врачи, которые приступили к работе Областной клинической больнице и горбольнице №5 во Владимире. Основная задача - оказание консультативной и лечебной помощи в лечении пациентов с ковидом", - пояснили ТАСС в департаменте.

Как уточнили в ведомстве, в горбольнице №5 приступили к работе четыре медика из Ставрополя: врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач - анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра. В регионе они пробудут до 12 ноября.

Как сообщалось, летом 2020 года во Владимирскую область по инициативе Владимира Путина были направлены бригады медицинских специалистов из Москвы и Подмосковья. Они оказывали помощь и делились опытом по лечению пациентов с коронавирусом. В конце декабря 2020 года и в течение новогодних праздников в регионе работала бригада специалистов Башкирского государственного медицинского университета. Ранее власти Владимирской области неоднократно заявляли об острой нехватке медицинских кадров в регионе, где требуется около 1 000 врачей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 213 случаев заболевания, в том числе 311 за последние сутки. Выздоровели 52 279 человек, отмечено 2 192 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошел 361 221 житель, второй - 338 067. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет около 34,6%.