В США отложили релиз фильма, озвученного Алеком Болдуином

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Выход в прокат документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, текст в котором читает актер Алек Болдуин, отложен на неопределенный срок из-за произошедшего на прошлой неделе несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщил режиссер-постановщик новой картины Энтони Бакстер.

"Мы отложили выход в прокат фильма "Флинт: Кому можно доверять?" из уважения к недавним трагическим событиям [на съемочной площадке "Ржавчины"]", - написал шотландский режиссер на своей странице в Twitter во вторник. Бакстер обещал обеспечить релиз фильма позднее, потому что "для него очень важно, чтобы история жителей Флинта была услышана".

Фильм рассказывает об американском городе Флинте (штат Мичиган), расположенного на берегу одноименной реки. В 2014 году город оказался отрезан от системы водоснабжения расположенного рядом Детройта и переведен на обеспечение из реки Флинт. Выявленное в ней опасное для здоровья содержание свинца привело к различным заболеваниям среди жителей, а также к увеличению уровня бесплодия в городе. Это вызвало скандал на национальном уровне, в городе проводилась проверка деятельности властей. Проблема до сих пор полностью не решена.

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием актера Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были приостановлены.