Более 900 млн рублей направили в Смоленской области на борьбу с ковидом в 2021 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Смоленской области с начала года направили более 910 млн рублей на борьбу с коронавирусом, из которых 842 млн рублей были выделены из федерального бюджета. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Алексей Островский в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"В бюджете Смоленской области на эти цели (борьбу с коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС) предусмотрено более 910 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 842 млн [рублей]", - сказал Островский.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона, вся сумма была выделена за 2021 год. В ходе выступления губернатор добавил, что за счет финансовой поддержки федерального бюджета центральным районным больницам передали в приоритетном порядке шесть автомобилей скорой медицинской помощи, включая три реанимобиля. До конца года в регион поступит еще 16 скорых.

Островский также отметил, что уровень вакцинации от коронавируса увеличился в Смоленской области за две недели почти в 4 раза. "В настоящее время план вакцинации еще не достиг требуемых значений и составляет только 48% от населения. Нерабочие дни, определенные указом нашего президента, мы планируем использовать для увеличения темпов вакцинации. В это время продолжат работу 37 стационарных пунктов вакцинации и четыре мобильных прививочных пункта", - сказал он.

По данным регионального оперштаба на 26 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 58 808 случаев заражения коронавирусом, из них 527 - за последние сутки. Выздоровели 47 426 человек, 1 885 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета составляет 42,7%. Ранее в Смоленской области ввели ограничения на посещение ряда учреждений, допуск в которые осуществляется по сертификату о вакцинации или QR-коду, справке об отрицательном результате теста на ковид, о перенесенной инфекции либо медицинском отводе. Установлен временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фудкортов, приостановлен массовый допуск в здания органов исполнительной власти и областных госучреждений. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. В регионе объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.