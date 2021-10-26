Торговые центры Уфы разыграют среди вакцинированных жителей пять IPhone 13 и сертификаты

УФА, 26 октября. /ТАСС/. Торговые центры Уфы с 1 ноября начнут проводить еженедельные розыгрыши для вакцинированных граждан, среди подарков пять смартфонов iPhone 13, бытовая техника, подарочные карты на 100 тыс. рублей и пригласительные. Для участия нужно будет загрузить QR-код с сертификатом о вакцинации на специальный сайт, сообщила пресс-служба правительства Башкирии во вторник.

"С 1 ноября до 31 декабря торговые центры Уфы проводят акцию по дополнительному стимулированию привитых граждан "Мы вместе". <…> Еженедельно среди всех зарегистрированных участников разыгрываются крупные призы (бытовая техника, гаджеты, подарочные карты номиналом 100 тыс. рублей, пять смартфонов Apple (iPhone 13) и ежедневно - пригласительные на посещение аквапарка, кинотеатров, ресторанов, торговых центров, а также сертификаты и скидки от арендаторов", - говорится в сообщении.

От участников требуется регистрация на специально созданном портале вместеуфа.рф, куда нужно загрузить QR-код сертификата о вакцинации. Организаторами акции указаны крупные торговые центры города. "Такая программа поощрения вакцинированных проводится с целью создания дополнительной мотивации для вакцинации жителей республики. Отрадно, что торговая отрасль не осталась в стороне и выступила с такой инициативой", - приводятся в сообщении слова министра торговли и услуг республики Алексея Гусева.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 26 октября подтверждено 82 818 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки - 669. Всего выздоровели 72 033 человека, лечение в стационарах получают 991 пациент, амбулаторно - 7 348. За сутки от коронавируса умерли 35 человек, всего с начала пандемии - 2 446. Полностью вакцинацию завершили 1 307 571 человек - 52,7% от плана.