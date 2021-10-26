В Новгородской области заключено 10 тыс. соцконтрактов с начала реализации программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Около десяти тысяч социальных контрактов заключено с жителями Новгородской области с начала реализации программы. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин в ходе второго пленарного заседания XIX Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

"Один из вызовов, который перед нами стоит, - бедность. <...> Социальный контракт прошел через стадию эксперимента, через стадию большого анализа данных. <...> В Новгородской области заключено [с начала реализации программы] десять тысяч социальных контрактов, эффективность которых составила 80%. Это деньги, которые люди тратят на то, чтобы открыть свое собственно дело, тратят их на то, чтобы получить дополнительное образование или открыть свое подсобное хозяйство, если мы говорим о сельской местности. Это реально работающий механизм борьбы с бедностью", - сказал Никитин.

Как ТАСС сообщал ранее, на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2021 год предусмотрено 480 млн рублей: 370 млн рублей - средства федерального бюджета, 110 млн рублей - средства областного бюджета. В течение 2021 и 2022 годов в регион на поддержание системы социальных контрактов направлено чуть больше 900 млн рублей. Система социальных контрактов c 2020 года применяется в Новгородской области, которая вошла в число пилотных регионов предоставления социальной помощи на основании социальных контрактов.

Как сообщили Министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области, самыми эффективными направлениями социальных контрактов являются трудоустройство и создание собственного дела. Они позволяют семьям выходить на уровень самообеспечения, поэтому в этом году являются приоритетными направлениями заключения социального контракта.