Пункты вакцинации от коронавируса в Севастополе станут круглосуточными

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в центре Севастополя в нерабочие дни сделают круглосуточными, сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник на заседании оперативного штаба

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"В выходные на площади Захарова и площади Нахимова чтобы пункты вакцинации круглосуточно работали", - поручил Развожаев.

Он также поручил обеспечить их безопасность. Глава городского департамента здравоохранения Виталий Денисов пообещал обсудить вопрос с органами полиции.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.