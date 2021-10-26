Почти 4 тыс. свердловчан, уволенных в пандемию, прошли обучение в центрах профобразования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Более 3,8 тысяч жителей Свердловской области, которые попали под сокращение в период пандемии, прошли переподготовку в центрах профобразования. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе деловой программы Worldskills Hi-Tech 2021.

"В 2019 году в Свердловской области нами создан центр опережающей профессиональной подготовки, цель которого агрегация и координация запросов рынка труда на подготовку кадров по различным направлениям. <…> За период пандемии через центр опережающей профессиональной подготовки в Свердловской области мы создали 133 мастерских, <…> и вот 3 807 наших жителей Свердловской области, которые вынуждены были попасть под сокращение во время пандемии, они прошли уже в результате переподготовку на данных центрах системы профессионального образования, которые распределены по всей территории Свердловской области", - сказал Биктуганов на заседании Совета при губернаторе Свердловской области по реализации проекта "Уральская инженерная школа" и Комиссии по кадровому обеспечению промышленного комплекса региона при министерстве промышленности и науки Свердловской области.

С 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" проходит VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые проходит Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда".

Worldskills Hi-Tech - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Первенства Worldskills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". Чемпионат проводится АНО "Агентство развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций.