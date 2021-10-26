В США заявили, что исключения из требований по вакцинации для въезда будут незначительными

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Американские власти введут очень ограниченные исключения по вакцинации от коронавируса для тех иностранцев, кто собирается прилететь в США после 8 ноября. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов представитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Синди Фридман.

"Будет очень мало исключений по вакцинации для тех, кто не является иммигрантом или гражданином США. ЦКПЗ определили очень небольшой список исключений, в который входят дети до 18 лет и жители стран, где уровень вакцинации населения составляет меньше 10% из-за недостатка вакцин", - сказала она.

Фридман также пояснила, что всем иностранным гражданам перед полетом нужно будет предоставить авиакомпании подтверждение о полном прохождении вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус не позднее чем за три дня до вылета.

Ранее американские власти сообщили, что с 8 ноября будут впускать в страну в основном тех иностранцев, которые были вакцинированы от нового коронавируса препаратами, одобренными регулятором страны или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время в этом списке семь вакцин из Европы, Индии, Китая и США. Российские препараты пока не числятся в данном списке, однако Российский фонд прямых инвестиций подписал все необходимые документы, необходимые для оценки ВОЗ вакцины "Спутник V" в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Организация ожидает из России "полных данных для анализа" в целях продолжения процедуры рассмотрения заявки.