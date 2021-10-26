МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с демонтажем ордена Отечественной войны во Львове. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщили в ведомстве, 26 октября в СМИ появилась информация, что в городе Львове (Украина) начался демонтаж металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле", где захоронены погибшие в Великой Отечественной войне советские воины. "Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России во взаимодействии с МИД России изучить ситуацию и по итогам представить доклад", - сообщает СК.

Следственный комитет России полагает важным реагировать на подобные факты пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом, отметили в ведомстве.