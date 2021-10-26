Орловские власти с 26 октября запретили присутствие гостей на регистрации брака

"В Орловской области при государственной регистрации заключения брака ограничено количество присутствующих лиц. На регистрацию допускаются только лица, вступающие в брак. Ограничения введены с 26 октября", - говорится в сообщении.

По желанию молодоженов во время регистрации брака может присутствовать фото- или видеооператор при условии наличия у него сертификата о вакцинации или актуального отрицательного ПЦР-теста. При этом власти региона рекомендуют жителям перенести получение повторных документов о регистрации брака на более поздний срок - после снятия коронавирусных ограничений в Орловской области.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено 51 703 случая заражения коронавирусом, из них 280 - за последние сутки. Выздоровели 46 673 человека, 1 069 пациентов умерли. С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Введена обязательная вакцинация не менее 80% для отдельных категорий граждан, система QR-кодов, объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будут закрыты кафе, рестораны и торговые центры, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса.