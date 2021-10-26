В Карелии разрешили работу спортсекций и кружков на открытом воздухе

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 октября. /ТАСС/. Власти Карелии смягчили запрет на работу кружков и спортивных секций, введенный с пятницы в ряде районов республики, разрешив занятия на открытом воздухе и индивидуальные уроки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах и в Костомукше разрешается проводить массовые мероприятия, которые входят в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных, а также спортивных событий Министерства спорта РФ.

"Организации, осуществляющие спортивную подготовку, могут проводить тренировки на улице, а также индивидуальные занятия. Тоже самое относится к организациям дополнительного образования: программы на открытом воздухе разрешены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кружкам и секциям в Кондопожском, Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Сегежском, Сортавальском, Калевальском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске с 25 по 29 октября разрешены занятия только в дистанционном формате. В этих же муниципалитетах на тот же период удаленно должны работать все спортивные клубы и секции, исключение - тренировки кандидатов в сборные команды России и Карелии.

В Карелии на сегодняшний момент действует система QR-кодов для посещения общественных мест. В регионе не будут вводить локдаун на нерабочую неделю с 30 по 7 ноября, однако на этот период на каникулы отправлены студенты техникумов и колледжей. До 15 ноября в Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах, а также в Костомукше введен запрет на проведение любых массовых мероприятий. Общественные места кроме рабочих запрещено посещать людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, если они не привиты. В республике запрещена работа дискотек с 01:00 до 06:00, до 1 декабря продлен запрет на посещение стационаров социальных организаций.

По данным Минздрава Карелии, в республике с начала пандемии выявили 73 357 случаев коронавирусного заражения, прирост за сутки составил 291 человек. Из них не были привиты 286. Вылечились за все время 69 036 пациентов, умер 961. Доля свободных коек составляет 15,1%.