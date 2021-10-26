Нерабочие дни на Ставрополье продлятся с 30 октября по 7 ноября

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья вводят в регионе нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на краевом интернет-портале правовой информации во вторник.

Согласно постановлению, нерабочие дни в регионе вводятся на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В эти дни предприятия общественного питания в крае будут закрываться на время с 23:00 до 06:00. Гражданам старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

По информации краевого штаба по противодействию коронавирусу на 26 октября, с начала пандемии в регионе зафиксировано 95 607 случаев коронавируса, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер 3 851 пациент. Лечение в стационаре получают 4 484 пациента с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 436 человек.