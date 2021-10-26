{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нерабочие дни на Ставрополье продлятся с 30 октября по 7 ноября

Гражданам старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья вводят в регионе нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на краевом интернет-портале правовой информации во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно постановлению, нерабочие дни в регионе вводятся на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В эти дни предприятия общественного питания в крае будут закрываться на время с 23:00 до 06:00. Гражданам старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

По информации краевого штаба по противодействию коронавирусу на 26 октября, с начала пандемии в регионе зафиксировано 95 607 случаев коронавируса, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер 3 851 пациент. Лечение в стационаре получают 4 484 пациента с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 436 человек.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
В Новгородской области заключено 10 тыс. соцконтрактов с начала реализации программы
На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2021 год предусмотрено 480 млн рублей
Читать полностью