На Ставрополье в 2022 году построят культурный центр с кинозалами

ПЯТИГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Центр культурного развития за более чем 250 млн рублей построят в 2022 году в Советском округе Ставрополья. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства региона.

"В городе Зеленокумске Советского горокруга на средства краевого бюджета построят центр культурного развития. До конца года планируется заключить контракт с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что функционально объект будет предназначен для культурно-просветительного досуга и работы территориальных органов управления ЗАГС. Здание центра культурного развития будет располагаться на площади Ленина. Внутри предусмотрены помещения кинозалов с кассой и буфетом, библиотека с читальным залом на 37 человек, помещения ЗАГСа и большой конференц-зал.

"На строительство объекта выделено более 256 млн рублей из краевого бюджета. Срок завершения работ запланирован на 2022 год", - рассказал и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.