Число койко-мест в ковидных госпиталях Адыгеи увеличат до 950

МАЙКОП, 26 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи до конца рабочей недели установят новые койко-места в ковидных госпиталях, увеличив их число до 950, сообщили во вторник журналистам в региональном оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"По информации регионального Минздрава, на сегодняшний день в Адыгее развернуто 880 мест для заболевших ковидом. К завтрашнему дню их станет на 50 больше: дополнительные койко-места установят в госпитале на базе Майкопской городской больницы. 28 октября количество мест увеличится еще на 20 - за счет добавления новых коек в Энемском госпитале. Всего 29 октября в Адыгее будет развернуто 950 коек для лечения заболевших COVID-19", - сказали в оперштабе.

Ранее глава Адыгеи подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита. В список входят библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, выставки, фитнес-центры, бассейны, сауны, салоны красоты и парикмахерские, а также детские игровые комнаты и другие досуговые заведения в торговых центрах. В регионе введены двухнедельные каникулы - с 25 октября по 7 ноября - для всех обучающихся в школах Адыгеи.

По данным регионального оперативного штаба на вторник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 21 263 человек, на лечении находится 2 219 человек (плюс 74 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 500 человек (плюс 37 за сутки), умерли 544.