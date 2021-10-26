Центры занятости Липецкой области проведут тренинги по трудоустройству для женщин с детьми

ЛИПЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Центры занятости Липецкой области будут проводить тренинги по трудоустройству для женщин с маленькими детьми. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Проект под названием "Мама работает" направлен на помощь женщинам с детьми и предполагает полное сопровождение мам от обучения до трудоустройства", - сказал Артамонов, назвав трудоустройство женщин с маленькими детьми одним из приоритетных направлений деятельности органов областной власти. "В регионе осуществляется целый комплекс мер социальной поддержки материнства и детства, молодых, малообеспеченных и многодетных семей", - напомнил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе региональной администрации пояснили, что проект был изначально апробирован на базе центра занятости Липецкого района - там женщины с детьми проходили тренинги по трудоустройству, а с их детьми в это время играли аниматоры. Кроме того, участницы проекта смогли узнать больше о профессиональном обучении, пройти тестирование на наличие профессиональных качеств и получить координаты для встречи с потенциальными работодателями. В пресс-службе уточнили, что отдельные консультации полагаются для тех, кто хочет открыть собственное дело. "Каждая мама в итоге должна получить либо новую работу, которая будет ей интересна, либо повысить свои навыки или открыть собственное дело", - заметили в пресс-службе.

Получить помощь в трудоустройстве в центре занятости могут не только женщины, но все, кто сейчас находится в поиске работы или хочет повысить свою квалификацию. Карьерные консультанты и психологи, работающие при центрах, готовы помочь всем желающим.