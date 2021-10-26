В Ульяновской области отменили массовые мероприятия

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Согласно указу губернатора, в Ульяновской области в период с 30 октября по 7 ноября устанавливается полный запрет на проведение любых массовых мероприятий. В том числе запрещается посещение ночных клубов (дискотек), развлекательных заведений, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, будет приостановлена работа организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и обслуживания навынос. Ограничения не распространяются на организации, оказывающие услуги общественного питания для проживающих в гостиницах и хостелах, работников промышленных предприятий непрерывного цикла.

В нерабочие дни также введен запрет на работу салонов красоты, косметических, массажных, спа-салонов, соляриев, саун и бань. Деятельность физкультурно-спортивных и образовательных организаций будет приостановлена. В МФЦ будут предоставляться только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Граждане смогут их получить лишь в помещениях центров и по предварительной записи.

В обычном режиме продолжат работать медицинские учреждения, организации социального обслуживания, а также компании, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы. Из объектов розничной торговли в этот период разрешена деятельность аптек, пунктов мобильной связи, организаций, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости. Ограничения не распространяются на ветеринарные клиники и специализированные магазины зоотоваров. Промышленные предприятия и организации непрерывного технологического процесса будут работать в штатном режиме.