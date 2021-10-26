Трутнев: комфорт жителей должен быть приоритетом при разработке мастер-планов городов ДФО

ТАСС, 26 октября. Комфортные условия для проживания в городах Дальнего Востока должны стать приоритетом при создании мастер-планов их реновации. Это позволит сильно изменить Дальний Восток, сообщил журналистам после заседания совета ДФО вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Города, которые мы обязаны реконструировать, построить комфортное жилье, должны быть удобными, комфортными, с широкими улицами. <...> Каждый город должен стать жемчужиной. Если нам удастся этого добиться, то, мне кажется, Дальний Восток очень сильно изменится", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос, какой приоритет будет стоять при разработке мастер-планов. Он отметил, что к реновациям каждого дальневосточного города нужно подходить индивидуально, учитывая особенности его природного ландшафта. И добавил: у Якутска есть шанс стать одним из первых городов, где начнут обновлять городское пространство по разработанному мастер-плану.

Как сказал журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, первые встречи для обсуждения мастер-плана Якутска пройдут в ноябре. "Наш первый визит для изучения и отбора проектов состоится как раз в Якутске уже через две недели. <...> Как северная столица Якутск очень привлекателен для туристов, в Якутске создан IT-кластер, мы внимательно изучаем эту особенность", - добавил Чекунков.

Во вторник на заседании совета ДФО Трутнев сообщил, что первые мастер-планы реновации городов Дальнего Востока будут представлены на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году. Обращаясь к главам субъектов ДФО, он подчеркнул, что необходимо совместно определить, мастер-планы каких городов будут представлены.

В сентябре вице-премьер сообщал, что работа по реновации дальневосточных городов не должна закончиться мастер-планами - должны быть сформулированы проекты по части комфорта, по транспортным потокам, экологии, усовершенствованию системы жилищно-коммунального обслуживания, все это должно быть с подтвержденными источниками финансирования. Также Трутнев высказывал мнение о том, что работа по реновации городов Дальнего Востока обязательно должна быть проведена с учетом мнения жителей регионов, с привлечением зарубежного опыта в сфере развития городских пространств, но максимальное количество работ должно оставаться на российской площадке.