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Пандемия COVID-19

Казанский федеральный университет перейдет на дистанционное обучение с 30 октября

Образовательные программы будут реализовываться в форме самостоятельной работы обучающихся или с применением электронного обучения

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Казанский федеральный университет перейдет на дистанционный формат обучения с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 <…> с 30 октября по 7 ноября 2021 года на дистанционную работу переводят профессорско-преподавательский состав, работников, имеющих хронические заболевания, сотрудников старше 65 лет, не прошедших полный курс вакцинации или не переболевших в течение последних 6 месяцев", - сообщает пресс-служба.

Образовательные программы будут реализовываться в форме самостоятельной работы обучающихся или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона дни нерабочих дней варьируются по решению местных властей.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
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