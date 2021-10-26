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Пандемия COVID-19

Жителям Крыма и Севастополя с медотводом от прививки рекомендовали быть на самоизоляции

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Крыма и Севастополя, имеющим медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, в период нерабочих дней находиться дома на самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба в Севастополе сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"В обычной жизни в нерабочие дни лица, имеющие медотвод, должны находиться в режиме самоизоляции. Минимальное количество таких людей должно находиться в общественных местах, тем более перемещаться между субъектами и городами", - сказала Пеньковская.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что люди, имеющие медотвод, которые не могут получить иммунитет за счет вакцинации, должны максимально оставаться дома. При этом в качестве исключений глава региона назвал посещение социальных учреждений.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия COVID-19
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