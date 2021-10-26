Губернатор Ставрополья заявил о кратно увеличившихся темпах вакцинации в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации в Ставропольском крае кратно выросли в конце октября после введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"На самом деле есть [эффект], фактически мы за два дня почти в 20 раз увеличили количество [вакцинированных в сутки]. Было 800 человек привитых, уже переходим в 10-18 тыс. <…> Люди идут, думаю, это связано и с обязательной вакцинацией. И мне кажется, мы стали все больше понимать, что не сделать прививку - высокий риск потерь для здоровья", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции, в их числе Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Тува. Голикова также перечислила регионы с наихудшими показателями, среди них и Ставропольский край.

В крае принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона, это люди в возрасте 60 лет и старше, медики и работники санаторно-курортной отрасли, работники образовательных организаций, учреждений соцобслуживания и соцзащиты, сотрудники МФЦ, правоохранительных органов, призывники, госслужащие и так далее.

В Ставропольском крае за последние сутки вакцинацию прошли 5 911 человек, общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 788 932. Второй компонент получили 731 491 человек.