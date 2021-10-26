В Коми с 30 октября приостановят диспансеризацию и профосмотры

СЫКТЫВКАР, 26 октября. /ТАСС/. Власти Республики Коми ввели дополнительные антиковидные ограничения. С 30 октября и до улучшения эпидемической обстановки по коронавирусу в регионе приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"С 30 октября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, <…> а также профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних, за исключением проведения углубленной диспансеризации лиц, перенесших коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении по итогам подписанного во вторник обновленного указа главы региона.

Эти ограничения предложил ввести и. о. министра здравоохранения региона Игорь Дягилев, отметив, что приостановка плановых медосмотров и диспансеризации позволит снизить чрезмерную нагрузку на медработников амбулаторного звена. Сегодня она составляет от 80 до 100 вызовов в день при рекомендованном максимуме в 25-30. Нагрузка на бригады скорой помощи возросла в Сыктывкаре в среднем до 400 вызовов в день, в Ухте - до 140.

Работа ресторанов и магазинов

Рестораны и кафе в Коми будут работать в антиковидные каникулы исключительно навынос.

"В течение установленных президентом Российской Федерации нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов", - говорится в сообщении.

При этом разрешена работа общепита в отелях и гостиницах при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них. Разрешена также работа общепита на предприятиях при условии отсутствия доступа граждан, которые не являются работниками данных предприятий.

В нерабочие дни в Коми будут открыты лишь продуктовые магазины и аптеки.

"Приостанавливается доступ посетителей в помещения объектов розничной торговли, за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров или непродовольственных товаров первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%", - говорится в сообщении.

При этом разрешены продажи дистанционным способом и доставка. Приостановят работу организации, индивидуальные предприниматели, оказывающих бытовые и прочие услуги, салоны красоты, косметические салоны, спа-салоны, массажные кабинеты, солярии, бани, сауны и иные объектов, где оказываются косметические услуги. Приостановят работу физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны. Не будут работать стоматологии, за исключением оказания экстренной стоматологической помощи.

Будут также приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, рекламные и другие массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, детские игровые комнаты и развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания, учреждения дополнительного образования. Закроются и зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Предоставление госуслуг

На территории региона приостановят предоставление госуслуг в антиковидные каникулы.

"Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений Республики Коми, в том числе МФЦ, за исключением государственных услуг по регистрации рождения, смерти или расторжения брака, если дата расторжения назначена в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

По возможности все услуги будут предоставляться в электронном виде. Многофункциональным центрам предписано организовать дежурство сотрудников и обеспечить работу одного дежурного окна для предоставления услуг гражданам "в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь либо нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения".

Работа театров и кино

Театры и кино будут работать в антиковидные каникулы загрузкой в 50%.

"В период установленных президентом РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года работа кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, библиотек, музеев, а также организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, разрешена при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 50% от его общей вместимости и при условии наличия у всех посетителей QR-кодов сертификата вакцинированного против коронавируса либо перенесшего COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более шести месяцев), либо отрицательного результата ПЦР-тестирования, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия", - говорится в сообщении.

Эти требования не распространяются на несовершеннолетних. С 8 ноября 2021 года и до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Коми ограничение продолжит действовать, но с заполнением зала не более чем на 70% от общей вместимости.