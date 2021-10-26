Минздрав Бахрейна разрешил прививать детей от 3 до 11 лет китайским препаратом от ковида

КАИР, 26 октября. /ТАСС/. Комитет по вакцинации при Минздраве Бахрейна одобрил использование препарата китайской компании Sinopharm для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 3 до 11 лет. Об этом, как сообщило во вторник Бахрейнское информационное агентство , объявила Национальная комиссия по борьбе с пандемией коронавируса.

Кампания по вакцинации стартует в среду, 27 октября. Решение было принято после того, как комитет по вакцинации королевства изучил все соответствующие материалы и рекомендации. Кроме того, ожидается, что вскоре он также одобрит вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В ноябре прошлого года власти страны разрешили использование препарата компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией. Позже было разрешено использование вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата британско-шведской компании AstraZeneca. 10 февраля разрешение на применение в Бахрейне получила российская вакцина "Спутник V", 25 февраля - препарат американской компании Johnson & Johnson, а 11 мая одобрение на экстренное применение получил российский "Спутник Лайт".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала пандемии в королевстве с населением чуть более 1,7 млн человек зарегистрирован 276 571 случай заражения коронавирусом, 1 339 человек умерли от последствий заражения. Как сообщил в понедельник Минздрав Бахрейна, первую дозу вакцины получил 1 173 571 человек, вторую дозу - 1 138 329. При этом бустерной дозой привились более 434 тыс. человек.