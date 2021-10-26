На Ставрополье прорабатывают введение пропусков по QR-кодам

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прорабатывают введение пропускной системы с применением QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Система будет введена в спортивных, культурных учреждениях и предприятиях общественного питания, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Введем, и взяли на проработку введение QR-кодов. <…> Если человек пришел, нет QR-кода, не привит, не переболел, не проходил исследования, - то человек просто не будет [допущен] ни в предприятия общепита, ни в спортивные учреждения, ни на предприятия культуры", - сказал он.

С весны 2020 года в регионе работала система регистрации посетителей в ресторанах, театрах, спортивных учреждениях по QR-кодам, она позволяла отслеживать возможные вспышки коронавируса и пресекать цепочки распространения.

"Мы вводили их, чтобы нарабатывать элементы, где максимальное заражение происходит, точечно работать по местам, где наибольшее количество заражений. Теперь QR-коды вводим для возможности посещения. Будет усилена и работа по профилактике - соблюдению масочного режима, QR-кодирования, если будут нарушения, будем нещадно закрывать", - сказал он.

По информации краевого штаба по противодействию коронавирусу на 26 октября, с начала пандемии в регионе зафиксировано 95 607 случаев коронавируса, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 3 851 пациент. Лечение в стационаре получают 4 484 пациента с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 436 человек. В медучреждениях края число инфекционных коек, задействованных для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 7,1%, на 5,4% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.