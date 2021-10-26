Медицинские лаборатории отметили рост спроса на ПЦР-тесты перед введением ограничений

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Спрос на ПЦР-тесты на коронавирус среди клиентов "Инвитро" вырос с 19 по 26 октября на 10% по сравнению с неделей ранее, на антитела к COVID-19 - на 40%, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний.

"Мы фиксируем рост спроса на всю линейку исследований на COVID-19 по всей нашей сети в указанный период: спрос на ПЦР-тесты растет на 10% неделя к неделе, на лабораторные исследования на антитела - более чем на 40% в аналогичном периоде", - говорится в сообщении. При этом наибольший рост спроса на тесты среди клиентов компании зафиксирован в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Заместитель гендиректора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина сказала ТАСС, что компания отмечает увеличение спроса на ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19 с начала октября. Рост по ПЦР-тестам в октябре составил 43% по сравнению с месяцем ранее, по тестам на антитела - 74%. Еженедельно спрос на ПЦР-тесты растет на 10-12%, на тесты на антитела - на 25-30%. Наиболее значительно спрос на ПЦР-тесты вырос в Хакасии, Пермском крае, Крыму, Орловской области и Алтайском крае, на тесты на антитела - в Орловской, Саратовской, Ульяновской и Тюменской областях, в Крыму.

По данным Центра молекулярной диагностики CMD, спрос на ПЦР-тесты увеличился за неделю примерно на 20-25%. Спрос на тесты на антитела вырос чуть меньше. Это связано с тем, что исследования на антитела не требуются для решения вопроса о вакцинации и ревакцинации, объяснила ТАСС руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт центра Елена Тиванова. Она отметила, что компания в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ сократила сроки выдачи результатов до 24 часов.

В "Инвитро" считают, что увеличение спроса на тесты связано с ростом заболеваемости COVID-19 на всей территории России. В CMD подчеркнули, что наряду с этим фактором на ситуацию повлияло начало сезона гриппа, симптомы которого схожи с симптомами коронавируса или любой острой вирусной инфекции. Чтобы верно определить диагноз и назначить правильное лечение, необходимо уточнить этиологию заболевания. По мнению "Хеликс", текущая ситуация со спросом на тесты также связана с необходимостью вакцинации.

"ПЦР-тестирование помогает исключить бессимптомное течение болезни, что важно сделать как перед вакцинацией, так и для того, чтобы принять оперативные меры по лечению и нераспространению заболевания. <…> Повышенный спрос на тесты на количественные антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2, скорее всего, объясняется необходимостью вакцинации и ревакцинации или желанием отслеживать динамику уровня антител после прививки. Также частой причиной выбора этого теста остается установление факта встречи с инфекцией, если, например, человек не уверен, что он болел", - объяснила Горякина.

Запланированные ограничения

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Такие меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. Он также предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. В большинстве регионов было решено не вводить режим нерабочих дней на срок, превышающий одну неделю, однако некоторые жесткие меры были приняты: почти во всех субъектах России введена система QR-кодов для прохода в учреждения и места с массовым пребыванием людей. В целом, по мнению региональных властей, новые ограничения должны остановить рост числа заражений, а также стимулировать людей пройти вакцинацию.